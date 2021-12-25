2’nci katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2'nci kattaki evin açık bırakılan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Ofis Caddesi’ndeki 4 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Babaannesinin evinde kalan 7 yaşındaki Cennet Keskin, açık bırakılan pencereden beton zemine düştü. Yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen Keskin, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin’i ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Keskin, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Keskin’in tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği belirtildi. Cennet Keskin’in, anne ve babası ayrı yaşadığı için kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesinde kaldığı öğrenildi. DHA