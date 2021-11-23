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2’nci kattan düşen 4 yaşındaki Ayışhan yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen 4 yaşındaki Ayışhan Y. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayışhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.  

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2’nci kattan düşen 4 yaşındaki Ayışhan yaralandı

Olay saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi.

Emirhan sokakta bulunan 2’nci kattaki evinin balkonunda oynayan Ayışhan Y., balkon demirlerine çıktı.

Dengesini kaybeden Ayışhan Y., yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayışhan Y., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayışhan Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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