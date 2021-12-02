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3 bin rakımlı Karapet’te mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

Van-Bahçesaray karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan 25 vatandaş Van Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

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3 bin rakımlı Karapet’te mahsur kalan vatandaşlar kurtardı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Karapet Geçidi’nde etkili olunca Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmeye çalışan 9 araç ve 25 kişi tünelde mahsur kaldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak ilçeye ulaşmaları sağlandı. (İHA)

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