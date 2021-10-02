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3 çocuk annesi, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Serkan Aydın, 3 çocuk annesi Esra U. (37) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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3 çocuk annesi, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 18.30 sıralarında Irmak Mahallesi 38/4 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir oğlu askerde olan 3 çocuk annesi Esra U., eşinin olmadığı sırada evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı.

Esra U., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Aydın’ı yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri Esra U.’yu gözaltına alırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde ise Serkan Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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