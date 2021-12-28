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3 yaşındaki Nevraz, okul servisi altında kalarak can verdi!

Antalya'da Suriyeli ailenin kızı 3 yaşındaki Nevraz Abdullah, okul servisi altında kaldı. Ağır yaralanan Nevraz, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 15:29 - 28 Aralık 2021 Güncellenme:
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3 yaşındaki Nevraz, okul servisi altında kalarak can verdi!

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3590 Sokak üzerinde meydana geldi. Nevraz Abdullah, E.D.’nin kullandığı öğrenci servisi altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, Nevraz Abdullah’ı servis aracının altından çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne, kızının aracın altından çıkartılmasını gözyaşları içinde izledi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Nevraz, Kepez Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servis sürücüsü E.D., polis tarafından gözaltına alındı. Nevraz’ın cesedi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DHA

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