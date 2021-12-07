3 yıl 4 ay hapis cezası alan şahıs: Suçum hesabıma gelen parayı kimin gönderdiğine bakmadan kullanmak

Kayseri'de telefon dolandırıcılığıyla hesabına gelen 10 bin TL'yi çekip harcadığı iddiasıyla tutuksuz olarak yargılanan Volkan K., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, geçen 10 Nisan’da meydana geldi. İddiaya göre, İ.B.’yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, söyledikleri hesaba para yatırmasını istedi.

Hesabından 10 bin TL parayı IBAN numarasına havale yapan İ.B., dolandırıldığını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan inceleme sonucu paranın Volkan K.’nın hesabına gittiği tespit edildi. Şüpheli Volkan K. hakkında, ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

“TEK SUÇUM KİMİN GÖNDERDİĞİNE BAKMADAN KULLANMAK OLDU”

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Volkan K., hazır bulundu. Volkan K. savunmasında İ.B.’yi telefonla kendisinin aramadığını belirterek, “Hesabıma para geldiğini mobil bankacılık üzerinden öğrendim. Kimden geldiğini merak etmedim. Kimseyi dolandırmadım. Kimseyi de aramadım. Benim tek suçum hesabıma gelen parayı kimin gönderdiğine bakmadan kullanmak oldu” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Volkan K.’yı, ‘dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi. DHA