36 yıl hapisle aranıyordu, dolabın gizli bölmesinde yakalandı

Konya'da, 'yağma' suçundan 27 kaydı ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak Kondu (31), evine düzenlenen operasyonda, dolabın gizli bölmesinde yakalandı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, yağma ve birden fazla kişi ile gece yağma suçundan kesinleşmiş 36 yıl hapis cezası bulunan Burak K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA İKAMET DEĞİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

27 suç kaydı olan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın kaldığı yerin belli olmadığı ve çok sayıda ikamet değiştirdiği tespit edildi.

YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

15 gün teknik ve fiziki takip yapan Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekipleri, şahsın Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Adrese yapılan operasyonda ekipler şahsın dolabın arkasına yapılan gizli bölmede yakaladı.36 yıl hapis cezası bulunan Burak K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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