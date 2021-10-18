4 ilde kaçak ilaç operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince Mersin merkezli 4 ilde kaçak ilaç operasyonu gerçekleştirildi. Çok sayıda kaçak ilaca el konulurken 11 kişi yakalandı, 6 kişinin de arandığı öğrenildi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekiplerince Mersin merkezli 4 ilde kaçak ilaç operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak ilaç ele geçirilirken 11 zanlı yakalandı, kimliği belirlenen 6 kişi ise aranıyor.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yapılan teknik takip sonucunda kaçak ilaç şebekesinin kent merkezi başta olmak üzere 4 ayrı ilde faaliyet gösterdiği saptandı. Yapılan çalışmalarda bir şebekenin Sağlık Bakanlığı'nca yasaklanmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen Sildenafil maddesinin Mersin'de faaliyet gösteren ve bitkisel ürün adı altında üretim yapan firmalarca bitkisel karışımlı macun içerisine katılarak insan sağlığını tehlikeye sokabilecek olan gıda takviyeleri üretip sattığı belirlendi. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü görevlileri Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Yapılan teknik takipli çalışmalar sonucu şüphelilerin karıştıkları tespit edilen ve farklı tarihlerde gerçekleşen 7 ayrı olayda toplam 543 bin 160 adet değişik gramaj ve markalarda içerisinde sildenafil maddesi bulunduğu tespit edilen bitkisel karışımlı macun, 3 bin 675 adet hap, jel, krem ve çikolata türünde cinsel içerikli ilaç ile şahısların gıda maddelerine katıp üretimde kullanmak üzere depoladıkları 410 kg Sildenafil maddesi tespit edilerek ele geçirildi.

6 KİŞİ ARANIYOR

Mersin'de belirlenen adreslerde faaliyet gösteren imalathanelerde sadece ilaç yapımında kullanılıp gıda maddesine katılması yasak olan sildenafil maddesini içerisine katarak bitkisel macun adı altında üretip piyasaya sürdükleri tespit edilen 21 şahsın yakalanması amacı ile Mresin merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli şahıs yakalanıp ifadesi alındıktan sonra salıverildi, firari 6 şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İçeresinde 3 ayrı imalathane ve 4 ayrı deponun bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 55 bin adet değişik gramajlarda sildenafil katkılı olduğu değerlendirilen cinsel içerikli macun bulunarak el konuldu.