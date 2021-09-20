4 kez baygınlık geçirdi, saksıda öldü

Adana'da atık toplayıcılığı yapan kişi, 4 kez baygınlık geçirdikten sonra iş yeri önündeki saksının üzerine düştü. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir sitenin bahçesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sitedeki kafenin önündeki büyük saksının üzerinde bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kişinin öldüğünü belirledi. 30’lu yaşlarda, üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi, olay yerinden geçen atık toplayıcısı gençler teşhis etti. Atık toplayıcılığı yaptığı ve isminin Mahsun olduğu tespit edilen cesedin incelemesinde kesici, delici alet ya da ateşli silah izine rastlanmadı. (DHA)