4 kişi, uyuşturucu sattıkları otomobilde yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı. Araçta 46 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmada, 4 kişiyi uyuşturucu sattıkları otomobilin içinde yakaladı.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda 46 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. DHA

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