4 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeyitn Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Binöl Valiliği de 6 sığınağın imha edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irakın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi.

BİNGÖL’DE EREN-KIŞ OPERASYONLARI

Öte yandan, Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren-Kış-3 ve Eren-Kış-6 operasyonları kapsamında, bölücü terör örgütü PKK'ya ait 6 adet sığınak imha edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde 19 Kasım 2021’de Genç ve Kiğı ilçesi kırsalında Eren-Kış-3 ve Eren-Kış-6 operasyonları kapsamında icra edilen 3 farklı operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında 18 farklı nokta ve 6 sığınakta mühimmat, el yapımı patlayıcı madde ve malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

İHA/DHA

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