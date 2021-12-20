43 gündür aranan engelli vatandaş kazada öldü

Sakarya'da, 7 Kasım'dan beri kayıp olarak aranan 59 yaşındaki zihinsel engelli Hasan Erbaş, TEM yolunun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Kaza, gece Sapanca ilçesi TEM yolunun Kurtköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden M.T. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Erbaşa çarptı.

Erbaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Erbaşın cesedi, morga kaldırıldı.

Polisin incelemesinde; Hasan Erbaşın İstanbul’da yaşadığı, zihinsel engelli olduğu ve kaybolduğu 7 Kasım’dan beri her yerde arandığı öğrenildi. Otomobil sürücüsü M.T.’nin ifadesi alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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