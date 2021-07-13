5 aydır bekletiliyordu: O okulların yapımına onay çıktı

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kentteki birçok okul kullanılamaz hale gelmişti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP’li İstanbul ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin kentte okul yapma taleplerine rağmen İçişleri Bakanlığının belediyelerin taleplerine yaklaşık 5 aydır bir cevap vermediğini belirterek eleştirilerde bulunmuştu.

“EN KISA SÜREDE TEMELLER ATILACAK”

Elazığ Valiliğinin okulları yaptıracak olan CHP'li belediyelerle iletişime geçtiğini belirten Milletvekili Erol, “Atatürk Lisesi ve Gazi Meslek Teknik Anadolu liseleri, CHP'li belediyeler tarafından yapılacak. Ayrıca kentimizde okul yaptırma önerisini yapan Ak Parti Elazığ Milletvekili arkadaşımız Metin Bulut'a teşekkür ederim. Biz bu katkıyı düşünememiştik, onun uyarısının ardından bu girişimde bulunduk. Atatürk Lisesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili yazışmalar yapıldı. En kısa sürede temeller atılarak okulların yapımına başlanacak” ifadelerini kullandı.