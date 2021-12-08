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5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gün önce kaybolan alzaymır hastası yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

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5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'ndeki evinden 5 gün önce çıkan alzaymır hastası Osman Gedemen'den (92) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Gedemen’in cansız bedeni bugün Akarca Mahallesindeki dere yatağında bulundu. Yaşlı adamın cansız bedeni İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)

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