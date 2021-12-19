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5 kilo eroine 5 tutuklama

Konya'da yapılan operasyonlarda durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi tutuklandı. Operasyonda 5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Müslüm EVCİ
Yayınlanma: 12:08 - 19 Aralık 2021 Güncellenme:
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Konya’ya uyuşturucu getiren kişilerin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 2 farklı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

DURDURULAN ARAÇTAN 5 KİLO EROİN ÇIKTI

Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen bir araçta yapılan detaylı aramada 10 parça halinde 5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

 BİN 675 ADET UYUŞTURUCU HAP YAKALANDI

Narkotik Ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesinde durdurulan 1 araçta yapılan aramada ise bin 675 adet sentetik uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPMAK SUÇUNDAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonlarda, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak/Nakletmek’ suçlarından gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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