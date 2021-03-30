5 koltuklu araçtan 16 kişi çıktı

Tekirdağ Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri İstanbul yönünden Tekirdağ'a doğru gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Sürücü dahil beş koltuk kapasiteli aracın içerisinden yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeyi hedefleyen ikisi çocuk, biri kadın ve 12’si erkek olmak üzere 15 yabancı uyruklu şahıs çıktı. Olaya ilişkin araç sürücüsü M.S. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyete götürülen mülteciler ise ülkelerine gönderilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. (İHA)