5 ton balık imha edildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yasal boy sınırlarının altındaki 5 ton balığa el konularak imha edildi.

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İhbar üzerine harekete geçen Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Jandarma ile koordineli olarak iki farklı araçta denetim gerçekleştirdi.

5 TON BALIK İMHA EDİLDİ

Helaldı Limanı’nda teknelerden araçlara yüklenen balıklarda yapılan incelemede, yaklaşık 5 ton yasal boy sınırlarının altında istavrit balığı tespit edildi.

Ekipler tarafından balıklara el konulurken, tespit edilen balıkçı teknelerine idari para cezası uygulandı.

El koyulan 5 ton istavrit balığı kanunlar çerçevesinde usülüne uygun bri şekilde imha edildi. İHA