5 yavru köpek otoparkta ölü bulundu, hayvanseverler isyan etti

Antalya'da 5 yavru köpek, bir sitenin önündeki otoparkta ölü bulundu. Köpeklerin önce zehirlendikleri, ardından yakıldıklarını öne süren hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi, 1523 Sokak üzerindeki sitenin önündeki otoparkta meydana geldi. Araçların altında ve yanında 1,5 aylık yavru köpeklerin öldüğünü gören hayvanseverler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

İhbar sonrası bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri yönlendirildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

Yapılan incelemenin ardından yavru köpeklerin zehirlendikten sonra yakılıp, öldürüldüğünü iddia eden hayvanseverler gözyaşlarını tutamadı. Ekipler bölgede çalışırken anne köpek ise sık sık yavrularının yanına gelip kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında yavru köpeklerin cansız bedenleri bölgeden alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanların kesin ölümünün inceleme sonrası belirleneceği kaydedildi.

Bölgede hayvanların ihtiyacını karşılayan Duygu Nebioğlu, 16 yıldır sokak hayvanlarını baktığını, 8 senedir ise düzenli şekilde mahallesindeki hayvanların beslenmesi ve bakımını üstlendiğini söyledi.

Nebioğlu, oturduğu mahallede çok sayıda olay yaşadığını belirterek, “Birkaçının dövülerek, birkaçının da yakılarak öldürüldüğünü düşünüyoruz. Belli bir yerde yaşamıyorlar. Bu mahallede sürekli katliam, zehirleme vakaları yaşıyoruz. Mahallede çok köpek var. 5 yavrumuzu ölü bulduk. 1,5 ay önce anneleri bu yavruları doğurmuştu. Biz çok üzgünüz, bu mahallede bunları kimin yaptığının bulunmasını istiyoruz” dedi.

Hayvansever Nursel Horoz ise 5 yavru köpeğin öldürülmesinin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

“SİZ NASIL BİR CANİSİNİZ?”

Mahalle sakinlerinden Fatma Kozan gördüklerini ağlayarak anlattı. “Hislerimi anlatamıyorum” diyen Kozan, “Bu canilik nedir anlayamıyorum. Sinirden titriyorum. Yavrucaklar, kimseye zarar vermeyen varlıklar. Biz nasıl cansak, onlar da can. Bu gördüğüm manzara karşısında insanlığımdan utanıyorum. Siz nasıl bir canisiniz? Nasıl kinle, nefretle büyüyorsunuz? Yazık değil mi? Bir cana bu kadar zarar verilebilir mi? Gerçekten yazıklar olsun” diye konuştu. DHA