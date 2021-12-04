50 yıllık yolu demir çitlerle kapattılar

Samsun'da Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ), yeni yaptığı binanın önünden geçen yolun kendisine ait olduğunu ileri sürerek sokağa kazıklar dikip demir çit ile kapadı. Sokağı kullanan vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Olaya polisler müdahale etti.

İsmail AKDUMAN

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İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Timurlenk Sokak’ta oturan vatandaşların yaklaşık 50 yıldır kullandıkları yol, YEDAŞ tarafından kapatıldı. Yolun kendi arazileri olduğunu ileri süren YEDAŞ yetkilileri, sokağın orta yerine demir kazıklar dikip demir çitle kapadı.

Sokağın diğer tarafına da sürgülü kapı koydu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise sokağın kapatılmasına isyan etti. Vatandaşlar sokağın kapatılması nedeniyle yollarının çok uzadığını ileri sürerek YEDAŞ'ı protesto etti.

YOLUN YEDAŞ’A AİT OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİK

Kapatılan yolun, insanlar tarafından çok sık kullanıldığını, çocukların aynı yoldan okula gidip geldiklerini söyleyen mahalle muhtarı Murat Türer, şunları söyledi:

“Yolun kapatılması sırasında mahalle halkı duruma tepki gösterdi. Polisler geldi. Polis gözetiminde yolu direk ve tellerle kapattılar. Yıllardır kullandığımız yol. YEDAŞ’a ait olduğunu yeni öğrendik. Okula giden çocuklarımız bu yolu kullanıyorlardı. Şimdi yolun kapatılması nedeniyle çocuklarımız okullarına, ara sokakları dolaşarak gitmek zorunda kalıyor.

Bizler evlerimize daha önce bu yolu kullanarak gidiyorduk. Şimdi bu yoldan geçemiyoruz ve arka sokakları dolaşarak evlerimize ulaşıyoruz. Arazi onlarında olsa yolu kapatmaları uygun değil.”

YOLUN YENİDEN AÇILMASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Yolun mahalle sakinleri tarafından 50 yıldır kullanıldığını belirten Türer, “YEDAŞ’ın burayı malzemelerinin çalınması diye kapatmış. Yolun kapatılması nedeniyle vatandaşlarımız mağdur oldu. Bu konuyla ilgili yolun istimlak edilmesi talebi ile İlkadım Belediyesi’ne dilekçe verdik. Belediye süreç ile ilgili yazışmalar yapılacağını söyledi. Şu an yıllardan beri kullandığımız yoldan demir teller ve tel örgüler nedeniyle geçiş yapamıyoruz. Belediye ya bu yolu istimlak edecek ya da yolun yan tarafından başka bir geçiş yolu açacak” dedi.

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