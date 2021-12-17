500 bin TL’lik döviz ve ziynet eşyasıyla yakalanan hırsız tutuklandı

Muğla'da, bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan ve üzerinden yaklaşık 500 bin TL'lik döviz ile ziynet eşyası çıkan Yusuf O., tutuklandı.

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde oturan A.E., evindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalınması üzerine polise başvurdu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede hırsızlığı Yusuf O. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin otobüsle Fethiye’ye gittiği belirlendi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilip, konuya ilişkin bilgi verildi. Polis, Nif Mahallesi yakınlarında otobüsü durdurup Yusuf O.’nun çantasındaki 4 bin 310 dolar, 17 bilezik, 10 Cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 2 Reşat altın, 2 yüzük, 1 çift küpe, 2 çift ayakkabı, 1 mont ve 2 cep telefonuyla yakaladı.

Öte yandan Yusuf O.’nun Menteşe ilçesinde farklı tarihlerde 5 evden hırsızlık olayının şüphelisi de olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Yusuf O. tutuklandı. DHA