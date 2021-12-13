55 suç kaydı bulunan eski eşinin 7 yerinden bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, eski eşi Ercan B. (33) tarafından 7 yerinden bıçaklanan Sibel E. (28) ağır yaralandı. 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan Ercan B.'nin çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Yenimahalle İlçesi Yeşilevler Mahallesi 915’inci sokaktaki Sibel E.’nin evinde meydana geldi.

5 AYRI UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Sibel E., eve gelen 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Ercan B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Genç kadın 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan eski eş polis tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, yaralı Sibel E., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

55 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Polis merkezine götürülen Ercan B.’nin çeşitli suçlardan 55 kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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