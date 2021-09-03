6 günde 1248 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son 6 günde deniz yoluyla göç etmeye çalışan bin 248 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin 7/24 devam ettiğini belirterek, son günlerde deniz yoluyla düzensiz olarak göç etmeye çalışırken yakalanan kişilere ilişkin bilgilendirmede bulundu.
27 Ağustos-02 Eylül 2021 tarihleri arasında 41 olay gerçekleştiğini belirten Sahil Güvenlik Komutanlığı, toplam bin 248 düzensiz göçmen yakalandığını/kurtarıldığını bildirdi.
Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahsın da yakalandığı açıklandı.