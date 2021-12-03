6 kişinin öldüğü arazi davasında ceza yağdı

Kars’ta 6 kişinin öldüğü 10 kişinin yaraladığı arazi davası, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen son duruşma ile karara bağlandı. 9 sanığa 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde, 2019 yılı Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş 10 kişi yaralanmıştı. Güvenlik gerekçesi ile Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava bugün ki son duruşması ile karara bağlandı.

Mahkeme 15 sanıktan; Aptulbaki Kormaz, Resul Korkmaz, Habip Korkmaz, İsmail Korkmaz Ahmet Korkmaz, Nuriye Korkmaz, Erdinç Korkmaz, Mustafa Korkmaz ve Savcı Korkmaz 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.

Davanın diğer sanıkları ise beraat etti. Duruşma sınasında ve duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Polis taraflara müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi. (İHA)