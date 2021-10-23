7 bin personele aylık 300 liralık gıda çeki

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’yla imzaladığı Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında yaklaşık 7 bin İZELMAN personeline verilen aylık 300 liralık gıda çeki, kooperatif ürünlerinin bulunduğu Halkın Bakkalı’nda kullanılmaya başlandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “eşit işe eşit ücret” anlayışı doğrultusunda toplu sözleşmeye koyulan yaklaşık 7 bin İZELMAN personeline aylık 300 liralık gıda çeki uygulaması hayata geçti.

Çalışanlar kooperatif ürünlerinin satıldığı Halkın Bakkalı'ndan alışveriş yapmaya başladı.

AİLE EKONOMİSİNE “SAĞLIKLI” KATKI

7 bin personelin aile ekonomisine katkı sağlayacak uygulama kapsamında çalışanlar, İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan dokuz Halkın Bakkalı şubesinden ayda 300 lira olmak üzere yılda toplam 3 bin 600 lira tutarında alışveriş yapabilecek.

24 üretici kooperatifinin yaklaşık 400 ürününü satışa sunduğu Halkın Bakkalı, çalışanların sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşmasını da sağlayacak.

YILDA 25 MİLYONLUK ALIŞVERİŞLE ÜRETİM ARTIYOR

Uygulama sayesinde 7 bin personel Halkın Bakkalı’ndan yılda 25 milyon liranın üzerinde alışveriş yapacak. Raflardaki doğal ürünler tükendikçe kooperatiflerin üretimi artacak.

“ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİNİ DE DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN'ın Genel Müdürü Burak Alp Ersen, şunları söyledi:

“2021 ve 2022 yıllarını ele alan toplu iş sözleşmemizi DİSK Genel İş Sendikası ile imzaladık. Sözleşme gereğince, bir önceki sözleşmede yılda bin 250 liraya tekabül eden gıda yardımının bu sene 3 bin 600 lira olması konusunda uzlaşmaya vardık. Bu gıda yardımında da Halkın Bakkalı'nın kullanılması konusunda mutabakata vardık.

Dolayısıyla personelimiz güvenli, sağlıklı, ekonomik ve tamamen üretici kooperatiflerinin ürettiği ürünlere ulaşabilecekler. Böylece hem personelimizi sağlıklı gıdayla buluşturuyor hem de üretici kooperatiflerini desteklemiş oluyoruz.”

“KALİTELİ VE UYGUN OLMASINDAN MUTLUYUZ”

Halkın Bakkalı'ndan gıda çekiyle alışveriş yapan İZELMAN çalışanı Çiğdem Hapçı, “Sağlıklı ürünler olduğu için uygulamayı çok iyi buldum. Dışarıya göre fiyatların da uygun olduğunu düşünüyorum. Bu imkanı bize sağladıkları için Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“EMEKÇİLER ORTAK PAYDADA BULUŞTU”

Halkın Bakkalı Marketler Müdürü Yekta Saydam, “İZELMAN personelinin ilgisi ve yoğun talebi var. Personelin yaptığı alışveriş, küçük üreticiyi ve yerel üretimi desteklemek için çok önemli. Bu çalışma hem kooperatiflerin hem de çalışan emekçi arkadaşlarımızın ortak paydada buluşmasını sağladı” dedi.