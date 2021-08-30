7 çocuk annesi eşini ellerini bağlayıp su dolu leğende boğarak katletti

Şanlıurfa'da, Ahmet T. (46) tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye T.'yi (40) ellerini bağlayıp, içine su doldurduğu plastik leğende boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

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Olay, sabah saatlerinde Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Ahmet T. ile eşi Hediye T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T., iddiaya göre ellerini bağladığı eşi Hediye T.’nin başını su dolu plastik leğene sokarak boğdu.

Ahmet T., eşinin ölümünün ardından polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen ekipler 7 çocuk annesi Hediye T.’yi elleri bağlanmış ve yüzüstü şekilde hayatını kaybetmiş olarak buldu.

Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldüren Ahmet . ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. DHA