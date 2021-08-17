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7 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Halil El Halil (7) otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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7 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Kaza Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 44üncü kilometresinde meydana geldi. Hilban yönüne giden A.K.’nin kullandığı 06 FB 2910 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil El Halil’e çarptı.

YOLA SAVRULDU

Kazada yola savrulan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.K.’nin kullandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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