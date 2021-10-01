7 yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin 698 TL ceza
Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan E.U.'ya 2 bin 698 TL ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.U.’nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, E.U.’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında ‘trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek’, suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan E.U., serbest bırakıldı. DHA