75 yıllık iş yeri dayanamadı, kapatma kararı alındı

Trabzon'da 1946 yılından itibaren faaliyet gösteren 75 yıllık Kuru Temizleme Fabrikası artan maliyetler ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kapatma kararı aldı. İş yerinin babasından kaldığını söyleyen Zafer Sarı, CHP Milletvekili Ahmet Kaya'ya dert yanarak, "14 bin liraya ilacı alıp, 50 liraya elbise temizliyorum. Çıkamadık altından" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Kentin en işlek caddelerinden biri olan Uzunsokak’ta 1946 yılında Galip Sarı tarafından kurulan ve Trabzon’da kuru temizleme sektöründe ilk ve marka kuruluş olan Galip Kuru Temizleme Fabrikası, artan maliyetler ve döviz kuru nedeniyle 75 yıl sonra kapatma kararı aldı.

İş yerinin babasından kendisine kaldığını söyleyen Zafer Sarı, kendisini ziyarete gelen CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’ya üzüntüsünü anlattı.

“ÇIKAMADIK ALTINDAN”

Kentte esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili Kaya’ya derdini anlatan Sarı, “Bu Alman makine. Bunun ilacı 14 bin lira oldu varili. 14 bin lira oldu petrol etilen. Ben bunu alıp da 14 bin liraya, 50 liraya elbise temizleyeceğim de yok yok çıkamam. Yok o bitti. Çıkamadık altından. Bugün olmasa yarın olacak. Bir de Türkiye'nin şartları da biraz ağırlaştı yani. İstedik güzellik olsun ama olmaz” dedi. Zafer Sarı, iş yerinin girişine de tabela asarak kapatacağını vatandaşlara duyurdu.

YAŞANAN TABLONUN ÖZETİ

İşyerinin kentin bir markası olduğunu belirten Ahmet Kaya, şunları söyledi:

“Çıkılmaz ki abi, bu şartlarda nasıl çıkacaksın. Bu Dolar, Euro yükselince diyorsun ipin ucu kaçtı yani. Kaç yıldır buradasın Zafer abi? Ben kendimi bildim bileli seni burada biliyorum. 75 senenin üzerine noktayı koyuyorsun. Esnafı dolaştık, arkadaşlarla şunu paylaştık. Bu ülke kurulduğu günden bugüne esnaflar için en şanssız en talihsiz en sıkıntılı dönemi yaşıyoruz.

Yaşanan tabloyu özetleyen bir yazı. 1946 – 2021 Galip Kuru Temizleme. Ben de bu sokakta yıllarca esnaflık yaptım. Bildim bileli burası açıktır. Ne diyor? 75 yıldır Uzunsokak'ta bulunan iş yerimiz 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle faaliyetine son verecektir. Trabzon'un en önemli markalarından biridir Galip Kuru Temizleme. Galip Kuru Temizleme de noktayı koyuyorsa varın gerisini siz düşünün artık.”

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