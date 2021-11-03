8 yaşındaki çocuğu öldüren düğün magandası yakalandı

Sultangazi'de geçen ağustos ayında gelin almaya geldikleri sokakta havaya ateş ederek, balkondan bakan 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı'nın vurularak ölmesine neden olduğu iddia edilen şüpheli Hatip T. polis tarafından yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak üzerinde 1 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda evinin balkonundan, aşağıda toplanan düğün kalabalığını seyreden 8 yaşındaki Eymen Ahmet Avcı, başından tabanca mermisiyle vurularak hayatını kaybetti.

DAMADIN AĞABEYİ ARANIYORDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada gelin almaya gelen grubun içinde bulunan damadın ağabeyi Hatip T.’nin havaya ateş ettiği bu sırada tabancasından çıkan kurşunlardan birinin Eymen’e isabet ettiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada kalabalığın Hatip T.’yi ateş etmemesi için durdurmaya çalıştığı ancak şüphelinin havaya ateş etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Şüphelinin olaydan sonra çıkan karışıklıktan faydalanarak olay yerinden beyaz renkli bir minibüse binerek kaçtığı tespit edildi.

ZEYTİNBURNU’NDA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından takip edilmeye başlanan firari Hatip T.’nin izi önceki gün Zeytinburnu İlçesi’nde bulundu. Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı ekipler şüphelinin saklandığı eve sabaha karşı yaptığı baskında Hatip T.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden bir adet bulundurma ruhsatlı silah ele geçirildi.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cinayet Büro Amirliği’ne getirilerek sorguya alınan Hatip T.’nin olaydan pişman olduğunu söylediği, öldürülmekten korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Halı yıkamacılığı yaptığı belirtilen şüphelinin daha önceden 6 kez polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan Hatip T. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Maganda kurşunuyla böyle vuruldu