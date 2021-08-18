88 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca 18 dosyadan aranan Y.G. isimli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

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Kuşadası'nda devriye gezen polisler durumundan şüphelendikleri şahsı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şahıs kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucu yakalanan şahsın yapılan kimlik sorgulamasında kaçma nedeni ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Y. G.'nin 18 suç dosyasından arandığı, ayrıca “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 62 bin lira para cezası olduğu ortaya çıktı. Polisteki sorgusundan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan Y. G. Söke Cezaevi’ne gönderildi.