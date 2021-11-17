9 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.
Soruşturma kapsamında 9 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“Ülkemizdeki ve Suriye’deki IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarına finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak ilimiz merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.” DHA