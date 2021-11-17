Haberler - Günün İçinden

9 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
9 ilde IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, IŞİD silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü vurgulandı.

Soruşturma kapsamında 9 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ülkemizdeki ve Suriye’deki IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarına finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak ilimiz merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.” DHA

IŞİD'e finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi İlginizi Çekebilir IŞİD'e finansman sağlayan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster