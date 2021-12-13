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9 öğrenci hastanelik oldu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir okulun kantininden yedikleri öğle yemeğinden dolayı zehirlendikleri iddia edilen 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

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9 öğrenci hastanelik oldu

Düziçi ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri öğle yemeğinde okul kantininde tavuk döner yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan öğrenciler durumu öğretmenlerine anlattı.

Birçok öğrenciden de aynı şikayeti alan okul yönetimi, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk müdahaleleri okulda yapılan 9 öğrenci, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. İHA

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