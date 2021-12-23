9 yıl cezası bulunan şahıs, saklandığı dolapta yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut N. (33), evinde saklandığı dolapta yakalandı.

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Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut N.’nin Pınarbaşı Mahallesi’nde saklandığı evi belirledi.

Adrese yapılan baskında polisleri fark eden Bulut N., çatıdan kaçmaya çalıştı. Çatıda polis ekiplerinin önlem aldığını gören Bulut N., tekrar eve girerek gizli bir bölmeye saklandı. Polisin evde yaptığı aramada Bulut N., gizlendiği dolapta yakalandı.

Öte yandan, evde yapılan aramada yaklaşık 10 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut N., cezaevine gönderildi. DHA

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