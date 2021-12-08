9 yıl hapis cezası olan zanlı kız arkadaşıyla tartışırken polise yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan bir kişinin ihbar üzerine olay yerine gelen polisin kimlik sorgulaması sonucu 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde kız arkadaşı ile tartışan Y.Y.'yi vatandaşlar polise ihbar etti.

Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları sorgulamada Y.Y.'nin 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezası aldığı ve yakalamasının bulunduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)