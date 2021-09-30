İki kardeşin ev tadilatı hastanede bitti

Antalya'nın Alanla ilçesinde ağabey ve kardeşin iki katlı ev tadilatı sırasında göçük yaşandı. Yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Alanya ilçesine bağlı Sapandere Mahallesi Habipler mevkiinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf ve Ali G. isimli kardeşler evlerinin tadilatı için 2 katlı evde çalışmaya başlayan üst kattaki mutfak ve banyo bölümünün bir anda çöktü.

İki kardeş zemin kata düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İki kardeş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Görgü tanıkları, Ali G.'nin kendisini arayıp yardım istediğini ve olay yerine geldiğinde iki kardeşin zemin katta enkazın üzerinde yatarken gördüğünü söyledi. Yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İHA

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