Adalet Bakanlığı: 300 binden fazla dosya karara bağlandı

Adalet Bakanlığı, 'Yargı Reformu' kapsamında hayata geçirilen seri muhakeme ve basit yargılama usulleriyle bugüne kadar 300 binden fazla dosyanın kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Adalet Bakanlığı tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesinin, yargılamaların sadeleştirilmesi ve hızlandırılması hedefi doğrultusunda uygulamaya başlanın seri muhakeme ve basit yargılama usulleri, ispatı kolay olan, önem derecesi düşük olarak değerlendirilen suçlara ilişkin uyuşmazlıkların hızlı, doğru ve etkili bir şekilde çözülerek sonuca ulaşılmasını öngörüyor.

* Mahkemelerin iş yükünü azaltmak ve yargı sürecini hızlandırmak amacıyla 1 Ocak 2020 tarihi yürürlüğe giren seri muhakeme ve basit yargılama usulü ile 29 Eylül 2021 tarihi itibariyle 312 bin 117 dosya hakkında karar verildi.

İKİ YIL SÜREBİLEN DAVALAR ORTALAMA 7 GÜNDE ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

* Seri muhakeme usulü kapsamında 1 Ocak 2020 ile 29 Eylül 2021 arasında, cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenen ve mahkemelerce karara bağlanan dosya sayısı 109 bin 406 oldu.

* Seri muhakeme usulüne giren suçlarda, soruşturma evresinin sonunda cumhuriyet savcısı tarafından kamu davası açılması için yeterli şüpheye ulaşılması ve kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmemesi halinde uygulanıyor. Seri muhakeme usulünde uygulanacak yaptırım, cumhuriyet savcısı tarafından belirlenerek şüpheliye teklif ediliyor.

* Şüphelinin avukatı huzurunda teklifi kabul etmesi halinde uygulamaya alınıyor. Bunun üzerine savcı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli ihtisas mahkemesinden talep ediliyor. Mahkemenin aynı gün içerisinde hüküm vermesi halinde süreç bir günde tamamlanabiliyor.

* Böylece klasik muhakemede ortalama 2 yıl sürebilecek dava, kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Seri muhakemede kararın bildirilmesinden itibaren 7 günlük süre geçtikten sonra hüküm kesinleşerek infaza gönderiliyor.

* Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yer alan hakkı olmayan yere tecavüz, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, parada sahtecilik, mühür bozma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçları ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun ve Kooperatifler Kanunu’nda yer alan bazı suçlar “seri muhakeme usulü” kapsamına giriyor.

BASİT YARGILAMADA KARAR SAYISI 200 BİNİ AŞTI

* Yargı Reformu kapsamında getirilen “basit yargılama usulü” kapsamında ise 1 Ocak 2020’den bugüne kadar 202 bin 711 dosyada karar verildi.

* Ceza üst sınırı 2 yıla kadar süreli hapis cezası veya adli para cezası gerektiren suçlarda mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verebiliyor. Mahkemeler basit yargılama usulünde, dosya üzerinden duruşma açmaksızın kovuşturmayı sonuçlandırabiliyor.

* Basit yargılamanın uygulanması halinde klasik yargılamada 2 yıl sürebilecek dava süreci, ortalama 3 ayda tamamlanıyor.