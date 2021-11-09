Adana’da ‘kaçakçılık’ operasyonları: 5 gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara, içki, cinsel içerikli ürün, etil alkol ve içki kiti ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 857 paket sigara, 45 şişe içki, 3 bin 434 cinsel içerikli ürün, sahte içki yapımında kullanılan 1560 litre etil alkol, 3 bin 358 içki kiti, 213 litre gliserin ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.