Adana’nın oscarları sahiplerini buldu
Adana’da yayın yapan 5 Ocak gazetesinin 23. yıldönümü gecesi coşkuyla kutlandı. Adana’nın oscarları sayılan 5 Ocak Ödülleri de sahiplerini buldu.
Adana’nın yerel gazetelerinden 5 Ocak, 23. yıldönümünü Sheraton Grand Adana Otel’de kutladı. Adana'nın oscarları da sayılan 5 Ocak Ödülleri de sahiplerini buldu.
Gecede Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Yavuz Donat, Timur Savcı, İsmail Küçükkaya, Ela Rumeysa Cebeci, Dr. Halil Nacar, Serdar Göktekin gibi isimler ödül aldı.
Grup Mega “Memleketim” şarkısını seslendirirken, salonun Türk bayraklarının dalgalanmasıyla kırmızı beyaza büründüğü gecede, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Ezgi Türkoğlu keman dinletisi, Didem Bekiroğlu Dans Grubu da zeybek ve vals gösterisi sundu.