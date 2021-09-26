Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Said Ö. yönetimindeki 02 KP 933 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan A. yönetimindeki 02 AT 522 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada; sürücüler ile araçlarda bulunan Burhan T., Gülay Ç., Ali Ç., Tuğba T., Zübeyde T. ve Şevval Ç. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA