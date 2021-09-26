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Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

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Adıyaman’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Said Ö. yönetimindeki 02 KP 933 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan A. yönetimindeki 02 AT 522 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada; sürücüler ile araçlarda bulunan  Burhan T., Gülay Ç., Ali Ç., Tuğba T., Zübeyde T. ve Şevval Ç. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA

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