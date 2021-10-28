Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Hasan B. yönetimindeki 02 LA 037 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ACA 897 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA