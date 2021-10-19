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Adıyaman’da köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'da, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Müslüm Uysal (47) köprüden düşerek hayatını kaybetti.

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Adıyaman’da köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul’da yaşayan ve ailesini görmek için Adıyaman’a giden Müslüm Uysal yönetimindeki  34 VY 3984 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Uysal’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü üzerinde demin korkulukları kırarak, metrelerce yükseklikten düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 3 çocuk babası Müslüm Uysal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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