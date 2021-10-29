Cumhuriyet’in 98’inci yılında komandolar caddeleri inletti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta en ön safta görev alan ve yaraların sarılmasında başrol oynayan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandoların sergiledikleri gösteriler ayakta alkışlanırken ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları atan askerlere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

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Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler Cumhuriyet Meydanında devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Çakır ve Belediye Başkan Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile Garnizon Komutanı Per. Alb. Yücel Ercan, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'na dair mesajı okundu. Vali Avni Çakır, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Cumhuriyetin ilan edilişinin 98’inci yılını Cumhuriyet şehri Kastamonu'da birlik, dirlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okunarak halk oyunları gösterileri düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kahramanlık türkülerinin yer aldığı konserin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı askerlerin gösterileri nefes kesti.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi başta olmak üzere Bartın ve Sinop'ta da yaraların sarılmasında büyük fedakarlıkları olan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığına bağlı komandoların sergiledikleri gösteriler ayakta alkışlanırken ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atan askerlere vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti.

EĞİRDİR KOMANDO MARŞIYLA BAYRAMA UYANDI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komandolar, Cumhuriyet Bayramı’na söyledikleri marşlar ile coşku kattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98'inci yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Eğirdir'de de coşku ile kutlandı.

Vatandaşlar, komandoların marşlarıyla bayram sabahına uyandı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yetiştirilen komandolar tempolu Cumhuriyet koşusu yaparak, marşlar eşliğinde Eğirdir'in sokaklarını inletti. Komandoların ilçe merkezindeki faaliyeti, vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

TÖREN BİRLİKLERİ VATANDAŞI SELAMLADI

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhuriyetin 98. yıl dönümü Van'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla dün başlayan törenler, bugün Beşyol Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile birlikte tören birliklerini ve vatandaşları selamlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.