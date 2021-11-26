Ahmet Soyubol cinayetinde 6 tutuklama

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir evde buluşup eğlenen arkadaş grubuna, apartman çıkışında taksiden tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Soyubol (24) cinayetine ilişkin 6 kişi tutuklandı.

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Bayraklı ilçesine bağlı Mansuroğlu Mahallesinde 21 Kasım’da, Ahmet Soyubol ve arkadaş grubu eğlenmek için evde bir araya geldi. Gece sonunda evden çıkan gruba bir taksiden tabancayla açılan ateş sonucunda, Ahmet Soyubol vurularak ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Soyubol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA

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