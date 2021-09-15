Aile ve Din Hizmetler Merkezi yandı

Afyonkarahisar’da Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak iki katlı tarihi ahşap konakta yangın çıktı.

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Yangın, Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Birkaç ay önce Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Konakta gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda konağı sardı.

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale etti. Konakta çıkan ve alevlerin metrelerce uzaktan göründüğü yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yanındaki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatin sonunda kontrol altına alındı. Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri tarafından yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.