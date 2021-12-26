Akdeniz’de tehdit yaratan zehirli balık türü için ödüllü av yarışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akdeniz’deki istilacı türler arasında yer alan balon balığına yönelik farkındalık yaratmak için Balon Balığı Avlama Yarışması düzenledi. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen yarışma için 86 balıkçı olta salladı. En çok balon balığı tutanlara da ödülleri verildi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda Akdeniz'deki varlığı artan denizlerdeki istilacı türlerden balon balığına yönelik farkındalık oluşturmak için Konyaaltı Sahilinde Balon Balığı Avlama Yarışması düzenledi. 09.00 ile 12.00 saatleri arasında yapılan yarışmaya 86 balıkçı katıldı.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Türkiye'de ilk kez Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yarışma sonunda Konyaaltı Plajı Olbia Meydanı'nda ödül töreni düzenlendi. Yarışma sonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı.

Birinciliği yakaladığı 790 gram balon balığıyla Veli Serttaş, ikinciliği 710 gram ile Tamer Ovalıoğlu ve üçüncülüğü 260 gram ile Melik Soydal kazandı. Yarışmada dereceye girenlere madalya ve 2 kişilik yemek hediye edildi. Yarışmada balon balığının en zehirli iki türü benekli ve cüce balon balığı türlerinin yakalandığı belirtildi.

“PANZEHİRİ OLMADIĞI İÇİN ÖLÜMCÜL”

Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen balon balığı yakalama yarışmasına Antalyalıların büyük bir ilgi gösterdiğini kaydetti. Atasoy, şu ifadeleri kullandı;

“Türkiye'de belediye olarak ilk kez böyle bir çalışmaya öncülük ediyoruz. Denizlerimizin biyoçeşitliliğine büyük zarar veren balon balığını farkındalık yaratmak ve popülasyonunu azaltabilmek için bir kampanya yürütüyoruz. Balon balığı özellikle iklim değişikliğiyle beraber istilacı tür olarak balıkçılara çok büyük zarar vermekte. Yerli türlerimizi de yok etmekte. Bünyelerinde Tetradotoksin adı verilen bir denizel toksin içeren balon balıkları panzehiri olmadığı için ölümcül olabiliyor. Ama balon balığının derisi ile çanta ve ayakkabı gibi ürünlerin de yapılabildiğini görüyoruz. Hatta Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak cüzdan ve kartvizitlik gibi hediyelik ürünler yapmak için çalışmalar yapacağız.”

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