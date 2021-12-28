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Akıl almaz hırsızlık! Baklavacıdan 10 bin lira çaldılar

İstanbul 3 hırsız girdikleri baklavacıdan 10 bin lira para çalıp, kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Akıl almaz hırsızlık! Baklavacıdan 10 bin lira çaldılar

Olay, 21 Aralık Salı gece saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan bir baklavacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli caddeyi kontrol edip, kimsenin geçmediğinden emin olduktan sonra baklavacının kapısını açtı.

İçeri giren şüpheliler, kasada bulunan 10 bin 330 lira parayı alarak, kayıplara karıştı. Hırsızlık sırasında dükkanın alarmının sinyal göndermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, dükkanda yaşanan hırsızlık üzerine çalışma başlattı. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA

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