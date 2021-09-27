AKP’li başkan silah sesleri eşliğinde oyun oynadı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Remzi Ergü, gece vakti yol silah sesleri eşliğinde türkü söyleyip oyun oynadı.

Mehmet SERBES

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Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Adana’da en çok konuşulan kişi oldu. Ergü’nün “Seni doğuran ana/ olsun bana kaynana” adlı türküyü söyleyerek oyun oynadığı görüntüler hızla yayıldı.

Görüntülerde gece vakti araçlarla yolu kapatan AKP'li başkanın alkollü olup olmadığı anlaşılamadı. Gayet neşeli bir şekilde görülen Başkan Remzi Ergü, oyun oynayıp türkü söylerken arka planda ise silah seslerinin geldiği, bazı kişilerin havaya silah sıktığı duyuldu.

Ergü’nün özellikle de arka planda silah sesleri gelirken oyun oynaması, şimdiye kadar birçok can kaybına neden olan düğün terörü konusunda yapılan uyarıları ciddiye almadığının bir göstergesi olarak yorumlandı.