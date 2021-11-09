AKP’li başkan şimdi de 500 milyon ile gündemde…

Bursa İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, 2019 Mahallî İdare Seçimlerinde, belediye bütçesinden 1 milyon 971 lira harcadığı Sayıştay raporları ile belgelenen AKP'li Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar'ın akrabalarına mahkeme kararlarını yok hükmünde sayarak konut projesinde 500 milyon liralık haksız kazanç sağladığını iddia etti.

Halil ATAŞ

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Seçimlerde belediye bütçesinden yaklaşık 2 milyon lira harcadığı ortaya çıkan AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şimdide akrabalarına 500 milyon lira haksız kazanç sağlamakla gündemde.

“500 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ SÖZ KONUSU”

Bursa İYİ Parti Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar’ın Yunuseli Havaalanı yakınındaki, Erdönmez ailesine ait alanda yükselen konut projesinde, akraba kayırmacılığının rol oynadığını, en az 500 milyon TL'lik bir haksız kazancın söz konusu olduğunu iddia etti.

“BAŞKAN DÜNDAR KAYINPEDER OLARAK BAŞROLDE”

“Bu ibretlik rant hikayesinde Osmangazi Belediye Başkan Mustafa Dündar kayınpeder olarak başrolde yer alıyor” diyen Hasanoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Hasan Hüseyin Erdönmez'in dünür, kardeşi Mustafa Erdönmez'in de Dündar'ın damadı olarak rol üstlendiğini vurguladı.

“İMAR OYUNLARIYLA MAHKEME KARARLARI YOK HÜKMÜNDE SAYILDI”

İmar oyunlarıyla, mahkeme kararları yok hükmünde sayılarak yaklaşık 47 bin m2'lik bağımsız bölüm yapma hakkının haksız bir şekilde elde edildiğini açıklayan Hasanoğlu, “Bu ilave inşaat alanı, 125 m2'den hesaplarsak tam tamına 375 daireye denk geliyor. Bu da ortalama değerler üzerinden hesaplarsak 500 milyon TL'nin üzerinde bir haksız kazanca tekabül ediyor” dedi.

“FİLM GİBİ RANT ÖYKÜSÜ!..”

Yapılan ‘muvazaalı işlemle' Bakanlığa ve Belediyelere aktarılması gereken her biri yüzde 25'lik gelir payından da kurtulunduğunu vurgulayan Hasanoğlu, şöyle konuştu;

* Burada yetkileri kötüye kullanma var. Kamu hakkına tecavüz var.

* Göz göre göre vergi kaçırma, arkadan dolanma, devleti aldatma var. Belediye Meclisi'ni yanıltma, halkın hakkına hukukuna tasaddi var. Yani var oğlu var.

* Başrollerde bu proje alanının, arsa sahibi Erdönmez Ailesi… ve ailenin temsilcisi, oğullardan biri olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez…

* Şanslı Damat, Erdönmez ailesinden diğer oğlu Mustafa Erdönmez.. Ve suyun başındaki Kayınbaba, Nam-ı Diğer Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar…

Yardımcı Oyuncular ve bu ‘İbretlik Rant Hikayesi'nin İşbirlikçileri, Osmangazi Belediye Meclisi'nin Cumhur İttifakı Üyeleri! Konusu da Bursa'nın tam göbeğinde ‘heyula' gibi yükselen gri beton yığını…”

“PROJE, DEĞER ARTIŞ PAYINDAN NASIL KURTARILDI?”

Herşeyin 6 Kasım 2019 tarihinde, Osmangazi Belediye Meclisi'ne, Hasan Hüseyin Erdönmez imzası ile verilen bir önerge ile başladığını belirten Hasanoğlu, “Bu önerge 09 Eylül 2020 tarihinde Meclisin gündemine geliyor. ‘Park ve BHA Değişiklikleri' başlığı ile masumane (!) bir kılıf giydirilen önerge, işte yukarıda sözünü ettiğimiz bu proje ile Bursa'nın, nasıl daha fazla canına okunup rantın katlanabileceğinin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN İŞ ‘ŞAM ŞEYTANLI'”

“İYİ Parti ve CHP'nin ‘Ret Oyu' verdiği önerge, arsa sahiplerine; daha önce mahkeme kararı ile iptal edilen haksız emsal artışlarını yeniden sağlıyor ve en önemlisi sadece bir hafta sonra çıkacağı bilinen, ‘İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik' nedeniyle doğacak değer artışından dolayı, arsa sahiplerinin devlete ve belediyelere ödenmesi gerekecek bedellerden kurtardığını ifade eden Hasanoğlu, şöyle devam etti:

* 15 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmeliğe göre, imar değişikliği ile avantaj sağlanan bir projenin değer artışının hesaplanması ve elde edilen değer artışının bakanlık hesabına yatırılması gerekiyor.

* Sonrasında da bu kazancın yüzde 25'i büyükşehir, yüzde 25'i ilçe belediyesi, yüzde 25'i de bakanlığın dönüşüm projeleri hesabına aktarılması lazım geliyor.

*İşte meselenin tam da püf noktası burası. Projedeki değer artışı; Bir hafta sonra yürürlüğe gireceği bilinen bu yönetmeliğin öncesine denk getirilerek, bir taşla iki kuş vuruluyor.

* Yani hem projenin daha önce mahkeme kararı ile iptal edilen kısmı tekrar varmış gibi bir karar alınarak kapsamı genişletilerek haksız kazanç sağlanıyor, hem de bu değer artışıyla elde edilen kazancın, bakanlığa ve belediyelere aktarılma yükümlülüğünden kurtulunuluyor.

* Yani kelimenin tam anlamıyla ‘şam şeytanlığı' yapılarak yandaşa ve akrabaya kayırmacılık yapılarak resmen büyük bir rant sağlanıyor.”

“BÖLGESEL GİBİ GÖSTERİLİP, KİŞİYE ÖZEL İMAR REVİZYONU YAPILIYOR!..”

“Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin Bursa 3. İdare Mahkemesinde 2018'de, bu proje aleyhine açtığı haksız 0.50 kentsel dönüşüm emsal artışı iptal davasının 2019'da sonuçlandığını ve sonrasında da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından oynandığına dikkat çeken Hasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Şu anda Danıştay'da itiraz davası devam eden bu projenin, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Eylül 2017 tarihli Meclis oturumunda AKP'li üyelerin oyu ile bekçi kulübesi ve eski fabrika binasına istinaden verilen 0.50 kentsel dönüşüm emsal artışı iptal edilmiş durumdadır.

* Bütün bu iptal kararlarının arkasından dolanmak için Hasan Hüseyin Erdönmez tarafından 2019 yılında verilen önergeye istinaden hazırlanan ‘Hürriyet Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleri Uygulama İmar Planı Revizyonu' dosyasının içine önergede olmayan fakat dosyaya sonradan eklenen bu projenin imar değişikliği de dahil ediliyor ve Bursalıların gözünün içine baka baka, bölgesel plan revizyonu yapıyormuş algısı yaratılarak aslında tek başına sadece bu proje için kişiye özgü plan revizyonu yapılıyor.

“BÜYÜK BİR İMAR RANTININ ÖNÜ AÇILDI”

Mahkemelerin iptal kararları yok sayılarak büyük bir imar rantının önün açıldığına vurgu yapan Hasanoğlu, “2018 yılında alınan ruhsatta 458 bin m2 toplam inşaat ve 206 bin küsür m2 bağımsız bölüm alanından bahsediliyor. Ruhsattaki 206 bin küsür m2'lik bağımsız bölümün alt yapısı da bu proje için yine Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen kişiye özgü verilen 1.7 emsal ve ek olarak 2017'de Büyükşehir Belediye Meclis'inde AKP'li üyelerin oyu ile verilen ve mahkeme kararı ile iptal edilen 0.50 kentsel dönüşüm emsal artışının toplamı ile elde edilen 2.2 emsal ile sağlanıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi mahkeme tarafından iptal edilen 0.50 kentsel dönüşüm emsal artışı ile yaklaşık 47 bin m2'lik bağımsız bölüm yapma hakkının haksız bir şekilde elde edildiğini görüyoruz” diye konuştu.

“FAZLADAN TAM TAMINA 375 DAİRE DAHA YAPILIYOR!..”

İYİ Parti’li Hasanoğlu sözlerini şöyle tamamladı;

* Bu 47 bin m2'lik inşaat alanı, kaç daireye denk geliyor dersiniz? 125 m2'den yani 3+1 daireden hesaplarsak tam tamına 375 daireye, bu projedeki ortalama değerler üzerinden de hesaplarsak 500 milyon TL'nin üzerinde bir haksız kazanca tekabül ediyor.

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