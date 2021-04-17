AKP’li Belediye 52 otobüsü elden çıkartıyor

Elazığ Belediyesi eski belediye başkanı AKP'li Mücahit Yanılmaz döneminde alınan ve 2019 Mayıs ayında yapılan belediye meclis toplantısında 52 otobüsün zarar ettiği gerekçesiyle satışı belediye meclisinde oya sunulmuş ve AKP’li grubun oylarıyla 52 otobüsün satılmasına karar verilmişti.

AKP'li Belediye tamamı 2018 model olan 52 otobüsün toplu olarak satışının yapılması için 20 Nisan'da ihaleye çıkacağını duyurdu.

OTOBÜSLER AÇIK ARTIRMA USÜLÜYLE SATILACAK

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, Otobüs satışı ihalesine teklif verebilmek için yüzde 3 geçici teminat bedeli EBUAŞ A.Ş. muhasebe biriminden alınacak İBAN veya hesap numarasına yatırmaları istendi.

Satışa çıkarılan otobüslerin 20 Nisan 2021 tarihinde, saat 14:00'da kapalı zarf usulü ile satışa sunulacağı ve açık arttırma usulüne çevrileceği kaydedildi.

“BU OTOBÜSLERİN ALICI BULACAĞINA İNANMIYORUM”

Belediyeye ait 52 otobüsün satışı için ihaleye çıkartılması kararını Sözcü'ye değerlendiren Elazığ Belediyesi MHP Grup başkanvekili Behçet Susmaz, “O zamanda da biz bu satış kararına karşı olduğumuzu söylemiştik. Hatta o ara belediye başkanının ‘alırken de karşısınız satarken de karşısınız' diye bizi tenkit etmişti. Biz de, ‘Alırken de yanlış alıyorsunuz satarken de yanlış satıyorsunuz' diye cevap vermiştik. Bu otobüsler neden alındı neden satılıyor hala anlamış değiliz. Satışı için ihaleye çıkartılan bu otobüslerin alıcı bulacağına pek inanmıyorum. Biz belediye ait olan otobüs, arsa gibi mallarının elden çıkartılmasını tasvip etmiyoruz. Biz zaman zaman zamanda mecliste bu görüşleri de paylaşıyoruz. 52 halk otobüsünü bir önceki yönetim satın aldı onlarca otobüs şoförü işe alındı. Bunlar ne olacak? Karma karışık bir durum yani. Elazığ Belediyesini 30 senedir aynı anlayışa mensup insanlar yönetiyor ama gelen nedense gidenden pek memnun değil. Bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü her şey ortada vatandaş her şeyi görüyor” ifadelerini kullandı.

Otobüslerin satışıyla ilgili açıklama almak için aradığımız Elazığ Belediyesi yöneticileri konuyla ilgili bir geri dönüş yapmadılar.