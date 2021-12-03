AKP’li isim iş kıyağını böyle savundu: Bunda bir şey yok

Kırıkkale Belediyesi’nin AKP’li meclis üyesi ve AKP Kırıkkale Gençlik Kolları eski Başkanı Emre Altunçanak, belediye meclis üyeliğinden istifa ederek belediyede mühendis olarak işe başladı. Belediyede işe alımına ilişkin açıklama yapmaktan kaçınan Atunçanak, “Bunda bir şey yok. Bunun çok büyük bir haber olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den Kırıkkale Belediyesi'ne meclis üyesi seçilen AKP Kırıkkale Gençlik Kolları eski Başkanı Emre Altunçanak, geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

Altunçanak istifasının ardından belediyede mühendis olarak işe başladı. Belediye’de işe başladığı için istifa eden Altunçanak'ın yerine yedek üye Özcan Bulut, belediye meclis üyesi oldu.

“BUNDA BİR ŞEY YOK”

Konuya ilişkin kendisine ulaştığımız Emre Altunçanak, belediyede işe başladığını doğruladı. Açıklama yapmaktan kaçınan Altunçanak, “Belediyenin şirketine mühendis olarak işe başladım. Bunda bir şey yok. Bunun çok büyük bir haber olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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